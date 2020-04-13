الجنايني يكشف كواليس حديثه مع وليد سليمان بعد أحداث السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة،أن المشهد في مباراة السوبر المصري الأخير بين الأهلي والزمالك أساء للكرة المصرية.

وقال الجنايني في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" أغضبني ما قام به بعض اللاعبين عقب نهاية المباراة، و ما ظهر في الكاميرات لا يمثل سوى10% مما حدث في السوبر".

وأضاف، أن مسؤولوا الانضباط والاستئناف شاهدوا احداث السوبر من الملعب، ولذلك كان يجب أن تتخذ القرارات بشكل سريع.

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وكشف الجنايني عن كواليس الحوار الذي دار مع وليد سليمان بعد احداث السوبر، مؤكدا أنه أبلغ لاعب الأهلي بأن كل من أخطأ سيحاسب وأكمل قلت له:"حقك على رأسي".

وتابع:" عناقي مع وليد سليمان كان لتهدئة الأجواء، وأحمد مرتضى منصور حرص على تقبيل راس وليد".

وأتم رئيس اتحاد الكرة المصرية:" عندما رايت عقوبات مباراة السوبر كان رد فعلي بعباراة "يا نهار اسود"".