الهاني سليمان يكشف كواليس توقيعه للأهلي قبل 7 أعوام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد الهاني سليمان حارس مرمى نادي سموحة، أنه سبق وأن وقع للأهلي عام 2013 قبل أن يرفض الاستمرار مع الفريق لعدم الاتفاق بينهما.

وأشار سليمان في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أنه فضل التواجد مع فريق يضمن تواجده في المباريات بشكل مستمر، في الوقت الذي طلب منه الأهلي الخروج معارًا لمدة موسم.

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وقال حارس سموحة: "وقعت للأهلي عام 2013، ولكن كان هناك أزمة في قائمة الفريق وطلبوا مني الخروج كإعارة لمدة موسم واحد، ولكنني رفضت الأمر".

وأكمل: "أنهيت الاتفاق مع الأهلي وأعدت المبلغ الذي حصلت عليه عن طريق وكيلي تامر النحاس، وقتها كنت في أفضل فتراتي وأردت مواصلة التألق، ولذلك لم نتفق على إعارتي".

واختتم: "أخشى اللعب أمام ثلاثة مهاجمين فقط، بينهم ثنائي الأهلي السابق عماد متعب ومحمد فضل، بالإضافة إلى جون أنطوي مهاجم بيراميدز حاليًا".