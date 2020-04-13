حارس سموحة يرد عن اتهامة بإضاعة الوقت في المباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:
أكد الهاني سليمان حارس مرمى نادي سموحة، أنه استفاد من "إضاعة الوقت" الذي يشتهر به خلال المباريات، وذلك بعدما طلبت عدد من الشركات تواجده في حملات إعلانية معها.
وأشار سليمان في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن هاني رمزي هو المدرب الوحيد الذي طالبه بعدم إضاعة الوقت، لافتًا إلى أنه لم يستجب للأمر.
وقال حارس سموحة: "لم يسبق أن تحدث معي أي مدرب عن إضاعة الوقت، المدرب يشعر بما أشعر به من ضغط خلال المباريات ويجدون الأمر جيدًا".
وأكمل: "أحيانًا أطلب من اللاعبين تهدئة اللعب خوفًا من حصولي على إنذار، بعض الحكام يعرفون أنني أقوم بالأمر ولذلك أطلبها من زملائي".
وأضاف: "هاني رمزي هو المدرب الوحيد الذي طالبني بعدم إضاعة الوقت وطالبني بأن اكون أكثر جدية، لكنني لم استجب للأمر لأنني أفعلها منذ 15 عام".
وأوضح: "أحمد ناجي تحدث معي في سموحة قريبًا عن الأمر وقررت عدم إضاعة الوقت، لكن الدوري توقف، والكرة توقفت في العالم كله، وأشعر أنني السبب".
واختتم: "تضيع الوقت أفادني وجعلني أقوم بتصوير إعلان لأحد الشركات، وتلقيت عرضًا من أحد المستشفيات لتصوير إعلان لها ولكنني رفضته".
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