الجنانيني: رحيل الغندور عن لجنة الحكام بسبب مستحقات متأخرة غير صحيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أنه جمال الغندور لم يرحل عن منصبه بسبب المستحقات المتأخرة للحكام.

وقال الجنايني في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:"منذ اللحظة الأولى جلست مع الغندور لمعرفة مطالب الحكام وأبلغني ان هناك أموال مستحقة للحكام ويجب جدولتها".

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وأضاف:" صرفت على الفور 4 ملايين و500 الف جنيه للحكام لدفع مستحقاتهم المتأخرة، فلا صحة لما يتردد بأن الغندور رحل بسبب هذا الأمر".

واوضح، ان الأموال التي تم صرفها للحكام كانت متأخرة وصرفت طبقا للائحة الجديدة".

وأشار إلى أنه يفكر في تعيين مدير للجنة الحكام من خارج المنظومة يكون دوره مقتصر على إدارة هذا الملف".