لاعب الأهلي السابق: جوزيه كان سبباً في رحيل جيل كامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد مصطفى عفروتو لاعب النادي الأهلي السابق، إن البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للقلعة الحمراء، كان سبباً في رحيله عن الفريق، مشيراً إلى أنه ظلم جيلاً كاملاً.

وقال عفروتو في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "Ten": "اللاعبين كلهم كانوا سواسية عند مانويل جوزيه، وهو سبب رحيلي عن الأهلي".

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وأضاف: "كنت ألعب بشكل جيد مع عبد العزيز عبد الشافي بعد رحيل حسام البدري عن تدريب الفريق".

وتابع عفروتو: "جاء جوزيه في الولاية التانية له، وقال إن معظمنا يطلع إعارة، ولما عدنا كان السبب في رحيلي أنا ومعظم جيلي ما عدا شهاب لإنه كان متقيد في أفريقيا".

وأتم لاعب الأهلي السابق: "لم أكن أنا السبب الرئيسي في رحيلي، ولم يكن جوزيه السبب في رحيلي أنا فقط، هو ظلم جيلي كله".