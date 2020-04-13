عمرو الجنايني يكشف كواليس اختيار البدري كمدير فني للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أنه لن يسمح بتدخل أي شخص في عمله.

وقال الجنايني في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، إن ما يتردد حول استماع اتحاد الكرة لبعض الأراء من الخارج قبل اتخاذ القرارات أمر غير صحيح.

وأضاف، أنه مقولة الأهلي والزمالك أقوى من اتحاد الكرة عادة قديمة، والعقوبات ستطبق على الجميع، مؤكدا ان عدم رضاء القطبين يؤكد أن اتحاد الكرة يسير في الاتجاة الصحيح.

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وتابع:"حبي للزمالك بداخلي ولا أحاسب عليه، وامتنعت عن السخرية على السوشيال ميديا منذ تولي مهمة اتحاد الكرة.

وانتقل للحديث عن اختيار حسام البدري كمدير فني لمنتخب مصر، مؤكدًا أن الأمر لم يستغرق سوى 3 أسابيع.

وأكمل:" تشاورنا مع مجموعة من الخبراء قبل تعيين الجهاز الفني للمنتخب، والاختيار وقع على البدري نظرا لخبراته".

وأتم تصريحاته:"من البداية كان رايي ان البدري هو الأنسب لمنتخب مصر وطموحنا مع الجهاز الفني بلا حدود".