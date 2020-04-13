الجنايني يتحدث عن المهمة الأصعبة بعد توليه رئاسة اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكفلة بإدارة اتحاد الكرة، أنه لم يسعى لهذا المنصب، وسيعتبر هذه المهمة تكليف من الدولة وسيحاول ان يقدم جميع خبراته السابقه لخدمة بلاده.
وقال الجنايني في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" كان قراري من أول يوم تنفيذ اللائحة والسعي للنجاح رغم صعوبة المهمة".
وأضاف:" انا أكملت ما قام به زملائي السابقين ومؤمن بالعمل الجماعي واعتبره من يعملون معي هم مجموعة كوماندوز وقسمنا الملفات بيننا لنجاح المنظومة".
وأوضح، أن أهم الصعوبات التي واجهته منذ اللحظة الأولى كانت في عدم وجود نظام واضح لاتحاد الكرة ويعتبره امر موروث منذ 10 السنوات.
وأكمل:" الملف الأول كان هو اعادة هيكلة لاتحاد الكرة، وتطبيق اللوائح اغضب الكثير، وهدفي دائما هو مصلحة الكرة المصرية ولن اجامل اي شخص في وضع اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة".
وأتم الجنايني تصريحاته:" تسريبات اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة أمر غير صحيح،وما يتم تداوله لا أساس له".
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