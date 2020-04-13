النحاس يوضح.. موقف الأهلي والزمالك من بكار والعراقي.. وتجديد عقد مروان محسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد تامر النحاس وكيل اللاعبين، أن النادي الأهلي سبق وأن أبدى رغبة في التعاقد مع رجب بكار من صفوف بيراميدز، وهو ما شابه في الزمالك.

وأشار النحاس في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن كريم العراقي لاعب المصري لم يتلق عروض رسمية من الأهلي أو الزمالك أيضًا، لافتًا إلى توقعه باختلاف الأمور قريبًا.

وقال وكيل اللاعبين: "الأهلي والزمالك أبديا الرغبة في ضم رجب بكار الموسم الماضي، لكن حتى الآن لا توجد مفاوضات لم تكن رسمية".

وأكمل: "أعتقد أنه بعد رحيل أحمد فتحي عن الأهلي نحو بيراميدز فالأمور قد تكون أسهل بكثير عن الفترة الماضية".

وأضاف: "كريم العراقي ليس لديه أي مانع لتجديد تعاقده مع المصري والبقاء مع الفريق، ولكن لا أظن أن الفريق سيعارض رحيله إذا تلقى عرضًا كبيرًا".

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وأردف: "عقد العراقي مع المصري متبقي به عامين، واتفقت معه سابقًا أن يؤجل كافة الأمور وأن ينتظر الأولمبياد ليحترف خارجيًا".

وأوضح: "الآن الأمور اختلفت، وأظن أن ضم الزمالك للعراقي أسهل بكثير من الزمالك نظرًا لطبيعة العلاقة مع النادي المصري".

وعن مروان محسن لاعب الأهلي، فقال النحاس: "أتفقت مع محمود الخطيب رئيس النادي على عقد جلسة في شهر مايو القادم للتجديد للاعب، أرى أنه مظلوم إعلاميًا وغير موفق فقط، ولكنه من أفضل مهاجمي مصر خلال آخر 10 سنوات".

أما فيما يخص عقد محمود علاء الجديد مع الزمالك، فقال: "عقدنا جلسة مع مرتضى منصور منذ عدة أشهر ماضية والعقود كانت جاهزة، ولكن حدث تأخير بسبب بسبب توالي المباريات خلال شهر فبراير".

واختتم: "تمديد عقد علاء مع الزمالك منتهي ولا توجد أي خلافات وتم الاتفاق على كافة التفاصيل المالية، واللاعب وقع على العقد، أما فيما يخص عدم وجود البصمة فهي مجرد بدعة ولا يعتد بها في العقود ومتبقي توثيقه في اتحاد الكرة بعد انتهاء أزمة كورونا".