شكرا لقرائتكم خبر عن الجناينى: رمضان صبحى مستقبل الكرة المصرية.. و"الحضرى" يحتاج خبرات للتدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، أنه تم إبرام عقود للجهاز الفني للمنتخب الأولمبي عقب الفوز ببطولة أفريقيا تحت 23 عاما، والتأهل إلى أولمبياد طوكيو، مشيراً إلى أنه تم تعديل الرواتب الخاصة بالجهاز.

وقال عمرو الجناينى فى تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم علي قناة أون تايم سبورت، إنه كان قريباً من لاعبي المنتخب الأولمبي أثناء البطولة، مؤكداً أن رمضان صبحي لاعب الأهلي وقائد المنتخب الأولمبي أبهره برجولته وأدائه وأنه أمل مصر في الفترة المقبلة.

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وعن عدم تعيين عصام الحضري الحارس السابق للمنتخب الوطني، في الجهاز المعاون لمنتخب الفراعنة كمدرب للحراس، قال الجناينى "لا أحد يشكك في قدرات الحضري وإنجازته ولكن مدرب حراس منتخب مصر يحتاج إلى خبرات وتأهيل فنى" ، مضيفاً أن الحضري ينتظره مستقبل مميز.

فيما يخص عدم ترشيح حسام حسن لقيادة المنتخب فنياً، علق عمرو الجنايني "إنه يؤمن بفنيات حسام حسن ولكن اختيار حسام البدري جاء لأنه الأنسب في المرحلة الحالية، ولو مجاش دلوقتي هيجي الفترة الجاية".

يذكر أن مسئولي اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني وضعوا أكثر من سيناريو لعودة مسابقة الدوري العام في ظل رفض اللجنة فكرة الغاء الدوري للموسم الجاري 2019 - 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا ، لا سيما بعد قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم " كاف " ، بتأجيل مباراة منتخب مصر امام كينيا في تصفيات امّم افريقيا 2021 والتي كان مقررا لها يونيو المقبل ، بجانب قرارات الفيفا بتمديد عقود اللاعبين لحين انتهاء الموسم الحالي أيا كان موعد الانتهاء .