الجناينى: نسعى لعودة الدورى بعد انتهاء أزمة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب عمرو الجناينى رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، عن أمنياته لاستكمال مسابقة الدورى المصري لهذا الموسم، مشيراً إلي أنه وضع جميع المعطيات لدراسة عودة الدورى ومتى سينتهى هذا الموسم؟، ومتى سيبدأ الموسم المقبل وما هي المدة اللازمة لاستكمال المسابقة، وأيضا فترة الإعداد للموسم الجديد.
واكد الجنايني فى تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم علي قناة أون تايم سبورت، أن اللجنة تعمل ما عليها ولكن في في النهاية نحن نتبع قرارات الدولة، مشيراً إلي أنه ينتظر ما تنتهي عليه الأزمة التي يعاني منها العالم بالكامل بسبب انتشار فيروس كورونا.
وأضاف رئيس اتحاد الكرة، أنه يتابع أيضاً ما تفعله جميع دول العالم بشأن استئناف البطولات المحلية، مؤكداً أن الاتحاد سيعمل ما تفعله هذه الدول عندما تعود الأمور إلي طبيعتها.
يذكر أن مسئولى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى وضعوا أكثر من سيناريو لعودة مسابقة الدوري العام في ظل رفض اللجنة فكرة الغاء الدوري للموسم الجاري 2019 - 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا ، لا سيما بعد قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم " كاف " ، بتأجيل مباراة منتخب مصر امام كينيا في تصفيات امّم افريقيا 2021 والتي كان مقررا لها يونيو المقبل ، بجانب قرارات الفيفا بتمديد عقود اللاعبين لحين انتهاء الموسم الحالي أيا كان موعد الانتهاء .
وكشف مسئولو اتحاد الكرة عن أن هناك فرصة كبيرة لاستئناف مسابقة الدورى العام حتى يوم 10 يونيو المقبل، بعد تأجيل مباراة منتخب مصر أمام كينيا فى الجولة الخامسة بتصفيات أمم أفريقيا 2021، على أن ينتهى أواخر أغسطس المقبل.
تابع مسئولو اتحاد الكرة أنهم يضعون يوم 15 مايو المقبل موعدا مبدئيا لاستئناف بطولة الدورى، لكن تأجيل المباراة منحهم فرصة جديدة لاستئناف الدورى حتى يوم 10 يونيو على أن ينتهى فى أغسطس، خاصة أن اتحاد الكرة لا يرغب فى إلغاء الموسم الجارى.
كما يفكر اتحاد الكرة في منح فرصة لانتهاء الموسم الجاري حتي شهر سبتمبر اذا استلزم الأمر، علي ان ينطلق الموسم الجديد اواخر نفس الشهر علي أن تعتبر فترة التوقف الحالية بمثابة فترة الراحة بين الموسمين ، في ظل الراحة السلبية التي يحصل عليها اللاعبون حاليا .
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