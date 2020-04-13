شكرا لقرائتكم خبر عن الجناينى: نسعى لعودة الدورى بعد انتهاء أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب عمرو الجناينى رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، عن أمنياته لاستكمال مسابقة الدورى المصري لهذا الموسم، مشيراً إلي أنه وضع جميع المعطيات لدراسة عودة الدورى ومتى سينتهى هذا الموسم؟، ومتى سيبدأ الموسم المقبل وما هي المدة اللازمة لاستكمال المسابقة، وأيضا فترة الإعداد للموسم الجديد.

واكد الجنايني فى تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم علي قناة أون تايم سبورت، أن اللجنة تعمل ما عليها ولكن في في النهاية نحن نتبع قرارات الدولة، مشيراً إلي أنه ينتظر ما تنتهي عليه الأزمة التي يعاني منها العالم بالكامل بسبب انتشار فيروس كورونا.

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وأضاف رئيس اتحاد الكرة، أنه يتابع أيضاً ما تفعله جميع دول العالم بشأن استئناف البطولات المحلية، مؤكداً أن الاتحاد سيعمل ما تفعله هذه الدول عندما تعود الأمور إلي طبيعتها.