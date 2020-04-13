شكرا لقرائتكم خبر عن الجنايني: بند تضارب المصالح كان موجودا في اللائحة القديمة ولكن لم يطبقه أحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أنه لا صحة لما تردد عن لائحة النظام الأساسي وأن ما تداوله البعض بشأنها ليس صحيحًا وأن اللجنة حتى الآن لم تحسمها بشكل نهائي.

وقال عمرو الجنايني خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون تايم" المذاع عبر قناة أون تايم سبورت: "لن أجامل أي شخص في لائحة اتحاد الكرة الجديدة" وذلك تعليقاً على بند تضارب المصالح للمرشحين المحتملين في الانتخابات المقبلة" ، مؤكدًا أنه سيطبق بند تضارب المصالح في اللائحة.

وكشف عمرو الجنايني، عن أن بند تضارب المصالح كان موجود من قبل ولكن لم يطبقه أحد، مضيفًا أن الجميع أصدقائه وله علاقات جيدة مع الجميع ولكنه لا يعرف أحد في عمله، مؤكدًا أنه عزل نفسه عن السوشيال ميديا منذ توليه مهام رئاسة اللجنة.

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