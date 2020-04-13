شكرا لقرائتكم خبر عن الجنايني: بند تضارب المصالح كان موجودا في اللائحة القديمة ولكن لم يطبقه أحد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أنه لا صحة لما تردد عن لائحة النظام الأساسي وأن ما تداوله البعض بشأنها ليس صحيحًا وأن اللجنة حتى الآن لم تحسمها بشكل نهائي.
وكشف عمرو الجنايني، عن أن بند تضارب المصالح كان موجود من قبل ولكن لم يطبقه أحد، مضيفًا أن الجميع أصدقائه وله علاقات جيدة مع الجميع ولكنه لا يعرف أحد في عمله، مؤكدًا أنه عزل نفسه عن السوشيال ميديا منذ توليه مهام رئاسة اللجنة.
من ناحية أخرى، كشف مسئولو اتحاد الكرة أن تأجيل مباراة منتخب مصر أمام كينيا فى الجولة الخامسة بتصفيات أمم أفريقيا 2021، التى كان مقررًا لها فى الفترة من 1 حتى 9 يونيو المقبل، يزيد من فرص استئناف مسابقة الدورى العام هذا الموسم.
وأوضح مسئولو الجبلاية أن التأجيل يوفر لاتحاد الكرة ولجنة المسابقات 10 أيام لإقامة مباريات الدورى، بدلا من التوقف الدولى لخوض المباراة وهو ما يمنح فرصة لاستئناف الدورى حتى لو عاد أول يونيو المقبل وليس منتصف مايو.
وتلقى اتحاد الكرة تأكيدات من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، تفيد بتأجيل مباراة منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى أمام كينيا فى الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، والمقرر لها فى الفترة من 1 حتى 9 يونيو المقبل، فى إطار الإجراءات الاحترازية لمحاربة فيروس كورونا.
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