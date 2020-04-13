شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجناينى عن انسحاب الزمالك من مباراة القمة: "نأسف لهذا المنظر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أن اللجنة تمسك بإقامة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى بطولة الدورى، مشيراً إلى أنه لم تكون هناك أسباب قاهرية لعدم إقامة المباراة.

وقال عمرو الجناينى فى تصريحات لبرنامج ملعب "اون تايم" الذي يقدمه الاعلامي سيف زاهر علي قناة "اون تايم سبورت"، أن الاتحاد كان واضحاً أن الاسباب التي تدفع اللجنة لتأجيل المباريات واضحة مثل ما حدث في المباراة الأولي بين الفريقين التي تم تأجيلها بقرار أمني واضح ، مشيراً إلي أن الأمن وافق علي إقامة المباراة الثانية بين القطبين .

وعن انسحاب الزمالك من مباراة القمة أمام الاهلي علق عمرو الجنايني قائلاً : "نأسف لهذا المنظر".

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واستقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى على العمل بلائحة جديدة لمستحقات الحكام خلال الفترة المقبلة لتحفيزهم والتأكيد على ان قرار قبول استقالة جمال الغندور من رئاسة لجنة الحكام لم يكن بسبب تعديل اللائحة بل لأسباب أخرى.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أنه تم الاستقرار على رصد 5 آلاف جنيه لحكم الساحة فى مباريات الدورى الممتاز بدلا من 3 آلاف جنيه فى اللائحة القديمة وألفى جنيه لحكم الساحة فى دورى الدرجة الثانية والف جنيه لحكم مباريات دورى القسم الثالث وسيتم العمل بهذه اللائحة بأثر رجعى من بداية الموسم الجاري.