شكرا لقرائتكم خبر عن الجناينى: لم أشاهد 99% من مشاجرة كأس السوبر.. وهذا ما قولته لوليد سليمان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المشرفة على إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، أنه لم يشاهد 99% من مشاجرة كأس السوبر، مشيرا إلى أنه كان في طريقه من المقصورة إلى أرض الملعب لتسليم الميداليات.
وأضاف رئيس اتحاد الكرة، أن محمد فضل عضو اللجنة أبلغه ما حدث مع وليد سليمان لاعب الاهلي من قبل أحد لاعبي الزمالك، مشيراً إلى أن ما حدث لسليمان لا يرضي أحداً.
وكشف عمرو الجنايني عن الحوار الذى دار بينه وبين وليد سليمان عند تسليم الميدالية ، قائلاً "عندما حضر وليد لتسلم ميداليته، قال لي: يرضيك ما حدث؟ فقلت له: بالطبع لا يرضينى، ومن أخطأ سيُحاسَب، وحقك على رأسى".
وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى لكرة القدم فى اجتماعها بخصوص أحداث مباراة السوبر التى أقيمت يوم الخميس الماضى بين فريقى الأهلى والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى إيقاف كل من : محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر ادارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم، وإيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، كما تم إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.
وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وجونيور أجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما وتغريم كل من ناديى الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه ومنع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.
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