شكرا لقرائتكم خبر عن الجناينى: لم أشاهد 99% من مشاجرة كأس السوبر.. وهذا ما قولته لوليد سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المشرفة على إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، أنه لم يشاهد 99% من مشاجرة كأس السوبر، مشيرا إلى أنه كان في طريقه من المقصورة إلى أرض الملعب لتسليم الميداليات.

وقال عمرو الجنايني خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون تايم" المذاع عبر قناة أون تايم سبورت ، "حزنت جداً لما حدث بعد مباراة السوبر لأن المجهود الذي بذل كان كبيراً من الجميع".

وأضاف رئيس اتحاد الكرة، أن محمد فضل عضو اللجنة أبلغه ما حدث مع وليد سليمان لاعب الاهلي من قبل أحد لاعبي الزمالك، مشيراً إلى أن ما حدث لسليمان لا يرضي أحداً.

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وكشف عمرو الجنايني عن الحوار الذى دار بينه وبين وليد سليمان عند تسليم الميدالية ، قائلاً "عندما حضر وليد لتسلم ميداليته، قال لي: يرضيك ما حدث؟ فقلت له: بالطبع لا يرضينى، ومن أخطأ سيُحاسَب، وحقك على رأسى".

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى لكرة القدم فى اجتماعها بخصوص أحداث مباراة السوبر التى أقيمت يوم الخميس الماضى بين فريقى الأهلى والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى إيقاف كل من : محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر ادارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم، وإيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، كما تم إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.