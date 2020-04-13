شكرا لقرائتكم خبر عن شروق فؤاد: فتى أحلامى لازم يكون أهلاوى ورفضت ضعف راتبى فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شروق فؤاد، صانعة ألعاب الفريق الأول للكرة الطائرة "سيدات" بالنادي الأهلي، إنها تلقت عرضا من نادي الزمالك فى الفترة الماضية.

وأكدت شروق فؤاد في تصريحات تلفزيونية: "تلقيت عرضا ضخما من نادي الزمالك، وصل لضعف راتبي أو أكثر في الأهلي ولكنني رفضت، لحبي فى اللعب داخل الأهلي فهو نادي كبير ونادي بطولات وهو يختلف عن أي نادي أخر، وخاصة من ناحية التنظيم"

وتابعت: "مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، يقدمون دعم كبير لجميع الفرق داخل النادي، فهم دائما في ضهرنا ودائما ما يقوم بمساندة الفريق وهو يمنحنا ثقة كبيرة وهي سر التتويج بالبطولات".

Advertisements

وأضافت: "جماهير النادي الأهلي دائما أيضًا في ضهرنا، وهم دائما يحولون النتائج من سلبية إلى إيجابية، وحصدنا عدد من البطولات بسبب دعم الجماهير"

وأوضحت: "بفكر اشتغل في الإعلانات، فأنا خريجة كلية إعلام وأرغب في العمل بمجال الإعلانات وأنتظر تلك الفرصة ولكن أركز في الوقت الجاري في الملعب لحصد مزيد من البطولات، ومواصفات فتى أحلامي أن يكون أهلاوي وطويل"

وعن أفضل لاعب في ملاعب كرة القدم، أشارت شروق فؤاد: "عبدالله السعيد أفضل لاعب كرة قدم في مصر، وهو لاعب حريف وأحب متابعته".