شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس: الأهلى طلب رجب بكار مرة واحدة.. والعراقى أقرب للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تامر النحاس وكيل اللاعبين، مصير رجب بكار ظهير الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، وكريم العراقى ظهير المصرى البورسعيدى، من الانتقال لصفوف الأهلى والزمالك.

قال النحاس فى تصريحات تليفزيونية، أن الأهلي سبق وطلب التعاقد مع رجب بكار فى بداية الموسم، وحينها طلب بيراميدز التعاقد مع أحمد فتحى، لتتوقف المفاوضات ولم تعود مرة أخرى، وسبق وطلب الزمالك التعاقد مع اللاعب إلا أن فريقه رفض اتمام تلك الصفقة، مؤكدًا أن رجب بكار جدد تعاقده مع بيراميدز لمدة 4 سنوات مقبلة، ويعد من أحد الأعمدة الأساسية للفريق.

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وكان اسم رجب بكار تردد فى الفترة الحالية حول امكانية انتقاله للأهلي خاصة بعد رحيل أحمد فتحى وتوقيعه لبيراميدز لمدة 3 سنوات مقبلة.

تابع وكيل اللاعبين حديث، عن كريم العراقى لاعب المصرى البورسعيدى، موضحًا أن الزمالك طلب فى انتقالات يناير الماضى ضم اللاعب، إلا أن عقوبة غلق قيد الفريق البورسعيدى وقفت حائلاُ دون ذلك، وأتوقع إنه فى حالة حل تلك الأزمة سيكون اللاعب أقرب للقلعة البيضاء نظرًا لعلاقة الناديين.

وعن محمود علاء مدافع الزمالك، أكد تامر النحاس أن اللاعب جدد تعاقده مع الزمالك لمدة 4 سنوات مقبلة، لافتًا إلى أن الاتفاق تم منذ شهرين ولا يوجد أى خلاف بين الطرفين.