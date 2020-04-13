شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كمال: استبعادى من المنتخب بفعل فاعل.. وسأعود للأهلى والشناوى نمبر وان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصطفى كمال، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، كواليس استبعاده من الانضمام للجهاز الفني للمنتخب الوطني مع إيهاب جلال، معلقاً في تصريحات تلفزيونية "كنا قريبين جدا من الانضمام إلى الجهاز الفنى لمنتخب مصر مع الكابتن إيهاب جلال ولكن تم استبعادنا بشكل مفاجئ وغريب".

وأكد مصطفى كمال: "أتمنى التوفيق للجميع ولكن لدى الطموح من أجل الحصول على المنصب في السنوات المقبلة، ونعمل بشكل قوي من أجل الحصول على المنصب فالطموح ما زال موجود"

وشدد مصطفى كمال، أن تدريب نادي الزمالك مع إيهاب جلال لن ولم يمنعه من العمل داخل القلعة الحمراء، معلقاً :"سعيد بعملي في نادي الزمالك، ولكن بعد تجربة الزمالك، عملت بعدها مباشرة في النادي الأهلي".

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وتابع: "لم أحصل على فرصتي كاملة داخل النادي الأهلي ولكن أثق تمامًا في أنني سأعود للعمل في الأهلي أو منتخب مصر، وأنا أعمل وأركز من أجل الحصول على الفرص الأفضل، وأتمنى التوفيق للجميع"

أكد مصطفى كمال، أن محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هو رقم واحد في مصر، معلقا :"محمد الشناوي هو رقم واحد في مصر، ويليه محمد أبو جبل الذي ينافسه في حراسة ؤعرين منتخب مصر".

وعن رحيل شريف إكرامي عن النادي الأهلي، شدد: "شريف إكرامي رحل عن الأهلي بإحترام وأوضح سببه أنه يريد أن يشارك من جديد في المباريات، وقراره موفق بالنسبة لطموحاته ورؤيته".