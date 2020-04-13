شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الكرة: لم نفرض على حسام البدري الجهاز المعاون للفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أن اللجنة لم تتدخل أو تمارس ضغوطا على حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، عقب تعيينه بشأن فرض أسماء بعينها فى الجهاز المعاون.

وقال عمرو الجناينى، خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون تايم" المذاع عبر قناة أون تايم سبورت: "إن قرار تعيين البدرى جاء بعد مفاضلة مع إيهاب جلال المدير الفنى الحالى للمقاصة، وإن كفة مدرب الفراعنة الحالى تفوقت وإنه لا صحة لما تردد عن اعتذار جلال عن تدريب الفراعنة".

وواصل عمرو الجناينى حديثه: "لم نتدخل فى تعيين جهاز فنى معاون لحسام البدرى وكان القرار وقتها تعيينه مديراً فنياً وترك الحرية الشخصية له فى اختيار معاونيه وذلك على عكس ما يقال".

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واستقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى على العمل بلائحة جديدة لمستحقات الحكام خلال الفترة المقبلة لتحفيزهم والتأكيد على ان قرار قبول استقالة جمال الغندور من رئاسة لجنة الحكام لم يكن بسبب تعديل اللائحة بل لأسباب أخرى.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أنه تم الاستقرار على رصد 5 آلاف جنيه لحكم الساحة فى مباريات الدورى الممتاز بدلا من 3 آلاف جنيه فى اللائحة القديمة وألفى جنيه لحكم الساحة فى دورى الدرجة الثانية والف جنيه لحكم مباريات دورى القسم الثالث وسيتم العمل بهذه اللائحة بأثر رجعى من بداية الموسم الجاري.

فى سياق متصل، قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إيقاف الحكم سعيد حمزة وإحالته للتحقيق بعد التحدث فى وسائل الإعلام دون إذن مسبق من لجنة الحكام وانتقاد اللجنة الخماسية على ان يتم تحديد موعد لجلسة التحقيق وإخطار الحكم بها.