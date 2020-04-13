شكرا لقرائتكم خبر عن الجناينى: عشقى للزمالك ليس له علاقة بعملى.. ونسعى للصلح بين القطبين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية القائمة بأعمال اتحاد الكرة المصري، أن انتماءه وحبه وعشقه للزمالك ليس له علاقة بعمله نهائيا خاصة أنه يتعامل كمسؤول عن اتحاد الكرة وليس كمشجع.
وقال الجنايني، "أتمنى تكون هناك جلسة بحضور مسئولي الأهلي والزمالك لإنهاء الأزمات"، مضيفاً "اللوائح تطبق على الفريقين كما هي وبدون أي تمييز ولا أستطيع أن أتدخل في اللوائح أو أغيرها من أجل أحد".
وأضاف الجنايني، أنه يتمنى أن يسير من يتولى اتحاد الكرة في الفترة المقبلة على النهج الذي تسير عليه اللجنة الخماسية من حيث تطبيق اللوائح على الجميع.
وأوضح رئيس اللجنة المؤقتة، أن تعيين اللجنة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، لا يؤثر على أدائها مطلقاً، مؤكداً أن اللجنة تعمل بحرية تامة .
وكانت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، قد قررت بالاتفاق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، تطبيق بند الـ8 سنوات فى اللائحة الجديدة للجبلاية التى يجرى حاليا إعدادها على أن يتم عرضها على الجمعية العمومية للجبلاية فى شهر يونيو المقبل.
ودارت مناقشات بين أعضاء اللجنة الخماسية للجبلاية وسارة ساليمون مندوبة الفيفا، حول بند الـ8 سنوات وكيفية تطبيقه، ليتم الاتفاق بشكل نهائى على تواجد بند الـ8 سنوات وتطبيقه بأثر أرجعى بحيث يطبق على أعضاء مجلس الجبلاية السابق.
كانت هذه تفاصيل خبر الجناينى: عشقى للزمالك ليس له علاقة بعملى.. ونسعى للصلح بين القطبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.