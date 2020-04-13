الجناينى: عشقى للزمالك ليس له علاقة بعملى.. ونسعى للصلح بين القطبين

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية القائمة بأعمال اتحاد الكرة المصري، أن انتماءه وحبه وعشقه للزمالك ليس له علاقة بعمله نهائيا خاصة أنه يتعامل كمسؤول عن اتحاد الكرة وليس كمشجع.

وأشار عمرو الجنايني في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم"، المذاع على قناة "أون تايم سبورتس"، إلى أنه يرغب فى عقد جلسة مع مسئولى الأهلي والزمالك فى الفترة القادمة لحل الخلافات.

وقال الجنايني، "أتمنى تكون هناك جلسة بحضور مسئولي الأهلي والزمالك لإنهاء الأزمات"، مضيفاً "اللوائح تطبق على الفريقين كما هي وبدون أي تمييز ولا أستطيع أن أتدخل في اللوائح أو أغيرها من أجل أحد".

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وأضاف الجنايني، أنه يتمنى أن يسير من يتولى اتحاد الكرة في الفترة المقبلة على النهج الذي تسير عليه اللجنة الخماسية من حيث تطبيق اللوائح على الجميع.

وأوضح رئيس اللجنة المؤقتة، أن تعيين اللجنة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، لا يؤثر على أدائها مطلقاً، مؤكداً أن اللجنة تعمل بحرية تامة .