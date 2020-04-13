شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم: اترفضت فى المنتخب بسبب محمد شوقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حمد إبراهيم، المدرب العام بالجهاز الفني لفريق مصر للمقاصة، إنه سبق وطلب من إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الفيومي، الموافقة على تدريب منتخب مصر، دون التمسك باصطحابه في الجهاز الفني للفراعنة.

وأكد حمد إبراهيم في تصريحات تليفزيونية: "عندما تم انتقاد إيهاب جلال خلال ترشيحه للجهاز الفني لمنتخب مصر بسبب تواجدي في الجهاز المعاون له، طالبته بعدم اصطحابي.. ورفعت الحرج عنه وطالبته بالموافقة على تدريب المنتخب واستبعادي من الجهاز الفني، ولكنه رفض وتسمك بي"

وقال حمد إبراهيم إن عماد متعب، مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، كان سيتولى منصب مدير المنتخب في الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة إيهاب جلال.

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وأوضح: "أتذكر هذا اليوم جيدًا وكانت مباراة للنادي المصري وأثناء نزولنا للملعب وجدنا الجميع يبارك لنا لتولينا قيادة المنتخب الوطني، ولكن في ساعات قليلة وجدنا تغييرات غريبة وتم تعيين حسام البدري".

واضاف : "اتحاد الكرة حاولوا استبعاده من الجهاز المعاون لإيهاب جلال، بعدما استقروا على تعيينه قبل تنصيب حسام البدري كمديرًا فنيًا للمنتخب الوطني ..اتحاد الكرة ضغطوا على إيهاب جلال من أجل استبعادي وكانوا يرغبون في ضم محمد شوقي للجهاز المعاون لإيهاب جلال".

وتابع: "لم يتم ترشيح محمد شوقي فقط بدلا مني ولكن كان هناك عدد كثير من الأسماء إلا أن إيهاب جلال تمسك بخدماتي"