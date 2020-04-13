شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مروان محسن يكشف سر تأجيل تجديد تعاقده مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تامر النحاس وكيل أعمال مروان محسن مهاجم الأهلي، سر تأجيل مسئولى القلعة الحمراء ملف تجديد تعاقد اللاعب، خاصة فى ظل المفاوضات التى أجراها الفريق الأحمر مع الرباعى "وليد سليمان، أحمد فتحى، شريف إكرامى، حسام عاشور".

أضاف النحاس فى تصريحات تليفزيونية، إنه يتبقى فى عقد مروان محسن مع الأهلي موسما، الأمر الذى دفع مسئولى القلعة الحمراء لتأجيل ملف التفاوض على تجديد تعاقده، والأهتمام بالرباعى الكبار سليمان وفتحى واكرامى وعاشور.

وقال وكيل اللاعب، إنه تحدث مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي منذ ثلاثة أشهر سابقة، وكان هناك ترحيب متبادل بين الطرفين حول تجديد التعاقد، ومن المنتظر أن يتم عقد جلسة فى شهر مايو المقبل للاتفاق على التجديد، وكافة بنود التعاقد.

واستطرد تامر النحاس حديثه، متوقعًا عدم حدوث أى خلاف بين مروان محسن وإدارة الأهلي حول ملف التجديد، خاصة وأن الفريق فى حاجة لخدماته واللاعب يرغب فى الاستمرار بالنادى.

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وكان مسئولو الأهلي كشفوا موقفهم من الدخول في مفاوضات مع محمد الناهيري مدافع الوداد المغربي، والذي ربطت بعد التقارير الإعلامية بينه وبين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، خاصة في ظل انتهاء عقده مع فريقه بنهاية الموسم الجاري، والتى تأتى كنوع من الرد على اتهامات اللاعب للإدارة الحمراء بنشر الشائعات حول وجد تفاوض معه من أجل التأثير عليه واخراجه عن تركيزه قبل مواجهة الفريقين فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وقال مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلي : "لم نفاوض الناهيري..تدعيم مركز الظهير الأيسر ليس من ضمن أولويات فايلر في الوقت الحالي من الأساس..قد نضم مدافع ولكن سيكون لتدعيم مركز الظهير الأيمن أو قلب الدفاع ولكن الظهير الأيسر نملك فيه وفره من اللاعبين المميزين وهم علي معلول ومحمود وحيد وأيمن أشرف بالإضافة للمعار للصفاقسي التونسي حسين السيد.

وأضاف المصدر أن مركز الجناح المهاجم سيكون من ضمن المراكز التي ستدعم في الصيف ولكن كل ذلك يتوقف على اختيارات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق صاحب القرار الفني الأول والأخير داخل النادي الأهلي في الوقت الحالي.

وطلب فايلر تقريراً شاملاً عن جميع لاعبى الاهلى المُعارين، وفى مقدمتهم، وليد آزارو (الإتفاق السعودي) صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).

ويرى فايلر أنه من الممكن أن يستفيد الفريق من بعض هؤلاء المُعارين فى عدة مراكز بدلاً من ضم صفقات جديدة، لذا يأمل المدرب السويسرى أن يجد ضالته فى هؤلاء اللاعبين لتدعيم أكثر من مركز بالأهلى ومن أهم المراكز التى تحتاج دعماً، الجبهة اليُمنى بعد رحيل أحمد فتحى الذى رفض تجديد عقده مع النادي.