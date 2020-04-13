شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجناينى معلقاً على الأهلى والزمالك أقوى من اتحاد الكرة: "مقولة قديمة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم، أن مقولة الأهلى والزمالك أقوى من اتحاد الكرة أصبحت قديمة، ومتداولة ولكنها غير صحيحة، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق اللوائح على الجميع.
وقال عمر الجنايني مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" علي قناة "أون تايم سبورت"، إن جميع قرارات لجنة الانضباط يجب أن تُنفذ، ومشيراً إلى أنه يلتمس العذر للجماهير لأنها لم تعتد على تطبيق اللوائح والقرارات خلال الفترة الماضية.
وأضاف عمرو الجنايني : "طالما الجماهير من الأهلي والزمالك بيهاجموني يبقى إحنا ماشيين صح"، مشيراً إلي أن تنفيذ اللوائح دائما ما يغضب قطبي الكرة المصرية .
وكان مسئولو اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، قد كشف أنه حتى الآن لا توجد نية باتحاد الكرة لإلغاء بطولة الدورى بسبب انتشار فيروس كورونا، وأن الوقت ما زال متاحاً لاستئناف المسابقة بعد تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 إلى الموسم المقبل.
وقال مسئولو اتحاد الكرة إنه فى حال عودة الدورى سيتم إنهاء المسابقة خلال 3 أشهر، وهو ما يمنح الاتحاد فرصة شهرين على الأقل لعدم إلغاء البطولة وانتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة بشأن فيروس كورونا.
من ناحية أخرى، كشف مسئولو اتحاد الكرة أن تأجيل مباراة منتخب مصر أمام كينيا فى الجولة الخامسة بتصفيات أمم أفريقيا 2021، التى كان مقررا لها فى الفترة من 1 حتى 9 يونيو المقبل، يزيد من فرص استئناف مسابقة الدورى العام هذا الموسم.
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