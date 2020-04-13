شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجناينى معلقاً على الأهلى والزمالك أقوى من اتحاد الكرة: "مقولة قديمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم، أن مقولة الأهلى والزمالك أقوى من اتحاد الكرة أصبحت قديمة، ومتداولة ولكنها غير صحيحة، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق اللوائح على الجميع.

وقال عمر الجنايني مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" علي قناة "أون تايم سبورت"، إن جميع قرارات لجنة الانضباط يجب أن تُنفذ، ومشيراً إلى أنه يلتمس العذر للجماهير لأنها لم تعتد على تطبيق اللوائح والقرارات خلال الفترة الماضية.

وأضاف عمرو الجنايني : "طالما الجماهير من الأهلي والزمالك بيهاجموني يبقى إحنا ماشيين صح"، مشيراً إلي أن تنفيذ اللوائح دائما ما يغضب قطبي الكرة المصرية .

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