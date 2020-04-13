شكرا لقرائتكم أحمد الكاس: شيكابالا "ميسي" الكرة المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصف أحمد الكاس، نجم الكرة المصرية السابق، محمود شيكابالا نجم الزمالك بـ"ميسي" الكرة المصرية.

وأضاف الكاس خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" لا أحد من الممكن أن يشكك في مهارات شيكابالا التي لا تحتاج لتقييم".

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ويتصدر أحمد الكأس نجم منتخب مصر والزمالك والأولمبى السابق قائمة نجوم جمعوا كل ما يحلم به أى لاعب كرة، فبعيدا عن التأحمد الكأس نجم منتخب مصر والزمالك والأولمبى السابق يتصد قائمة نجوم جمعوا كل ما يحلم به أى لاعب كرة، فبعيدا عن التحديات التى عاشها فى دورى المظاليم، وقدرته على التواجد بتشكيلة الفراعنة فى مونديال 90، لاقى الجوهرة السمراء عشق الجماهير البيضاء التى كثيرا من أسعدها بأهدافه، واحترام جماهير الأهلى التى لم تشاهد منه أى تجاوز.

التحديات التى عاشها فى دورى المظاليم، وقدرته على التواجد بتشكيلة الفراعنة فى مونديال 90، لاقى بسببه الجوهرة السمراء عشق الجماهير البيضاء التى كثيرا أسعدها بأهدافه، واحترام جماهير الأهلى التى لم تشاهد منه أى تجاوز.