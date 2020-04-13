شكرا لقرائتكم عمرو الجنايني: صرفت 4.5 مليون جنيه للحكام في بداية المهمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على عدم وجود مستحقات متأخرة للحكام، مؤكداً: "عندما توليت المهمة، وجدت أن الحكام لهم مستحقات متأخرة من الفترات الماضية تبلغ 4 ونصف ملايين جنيه".

وقال عمرو الجنايني خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون تايم" المذاع عبر قناة أون تايم سبورت: "جلسوا معي لمعرفة عدد الدفعات التي سيسدد عليها المبلغ، فقررت صرفها بالكامل في لحظتها"، مؤكداً "صرفت 4 ونصف ملايين جنيه ".

وكشف رئيس اللجنة الخماسية، أن استقالة جمال الغندور من رئاسة لجنة الحكام، لا علاقة لها بأي مسائل مالية، مضيفاً هناك عقوبات يتم فرضها على أي شخص يخالف اللوائح.

وكان الاتحاد المصري قد أوقف الحكم سعيد حمزة لمدة 3 أشهر، بسبب إطلاقه تصريحات تلفزيونية في تصرف يخالف اللوائح التي تمنع الحكام من الحديث في وسائل الإعلام.

واستقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني علي العمل بلائحة جديدة لمستحقات الحكام خلال الفترة المقبلة لتحفيزهم والتأكيد علي ان قرار قبول استقالة جمال الغندور من رئاسة لجنة الحكام لم يكن بسبب تعديل اللائحة بل لأسباب اخري.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة انه تم الاستقرار علي رصد 5 الاف جنيه لحكم الساحة في مباريات الدوري الممتاز بدلا من 3 الاف جنيه في اللائحة القديمة وألفي جنيه لحكم الساحة في دوري الدرجة الثانية والف جنيه لحكم مباريات دوري القسم الثالث وسيتم العمل بهذه اللائحة بأثر رجعي من بداية الموسم الجاري.

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في سياق متصل قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إيقاف الحكم سعيد حمزة وإحالته للتحقيق بعد التحدث فى وسائل الإعلام دون إذن مسبق من لجنة الحكام وانتقاد اللجنة الخماسية علي ان يتم تحديد موعد لجلسة التحقيق واخطار الحكم بها.

وأوضح الجنايني أن غالبية الإدارات في الكرة المصرية تخرج من الأهلي والزمالك بصفتهما قطبي الرياضة وبالتالي هناك في اتحاد الكرة أهلاوية وزملكاوية لكن قراراتنا لا يمكن أن تكون وفق الأهواء.

واستقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني علي العمل بلائحة جديدة لمستحقات الحكام خلال الفترة المقبلة لتحفيزهم والتأكيد علي ان قرار قبول استقالة جمال الغندور من رئاسة لجنة الحكام لم يكن بسبب تعديل اللائحة بل لأسباب اخري.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة انه تم الاستقرار علي رصد 5 الاف جنيه لحكم الساحة في مباريات الدوري الممتاز بدلا من 3 الاف جنيه في اللائحة القديمة وألفي جنيه لحكم الساحة في دوري الدرجة الثانية والف جنيه لحكم مباريات دوري القسم الثالث وسيتم العمل بهذه اللائحة بأثر رجعي من بداية الموسم الجاري.

في سياق متصل قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إيقاف الحكم سعيد حمزة وإحالته للتحقيق بعد التحدث فى وسائل الإعلام دون إذن مسبق من لجنة الحكام وانتقاد اللجنة الخماسية علي ان يتم تحديد موعد لجلسة التحقيق واخطار الحكم بها.