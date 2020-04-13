شكرا لقرائتكم عمرو الجنايني يقسم على عدم مطالبته فيفا السماح له الترشح في انتخابات الجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقسم عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على عدم طلبه من مندوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السماح له بخوض انتخابات الجبلاية المقبلة.

وقال عمرو الجنايني خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون تايم" المذاع عبر قناة أون تايم سبورت: "لم اطلب من أحد منحي حق الترشح لانتخابات اتحاد الكرة نهائياً وهو أمر بعيد تماماً عن الواقع".

أضاف عمرو الجنايني أنه بمجرد أنه تحدث عن تطبيق تقنية الفيديو في الدوري المصري قوبل تصريحه بسخرية من الجميع.

تابع عمرو الجنايني أن اتحاد الكرة نجح في التعاقد بالطريقة التي تحقق له مكاسب كبيرة أبرزها التعامل بنظام المباراة الواحدة وهو ما يجعلنا حاليا لا ندفع أي مقابل نتيجة توقف الدوري بخلاف الحصول حال بعد عامين ونصف العام على أحدث الأجهزة حال الشراء النهائي لتقنية الفار.

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واستقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني علي العمل بلائحة جديدة لمستحقات الحكام خلال الفترة المقبلة لتحفيزهم والتأكيد علي ان قرار قبول استقالة جمال الغندور من رئاسة لجنة الحكام لم يكن بسبب تعديل اللائحة بل لأسباب اخري.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة انه تم الاستقرار علي رصد 5 الاف جنيه لحكم الساحة في مباريات الدوري الممتاز بدلا من 3 الاف جنيه في اللائحة القديمة وألفي جنيه لحكم الساحة في دوري الدرجة الثانية والف جنيه لحكم مباريات دوري القسم الثالث وسيتم العمل بهذه اللائحة بأثر رجعي من بداية الموسم الجاري.

في سياق متصل قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إيقاف الحكم سعيد حمزة وإحالته للتحقيق بعد التحدث فى وسائل الإعلام دون إذن مسبق من لجنة الحكام وانتقاد اللجنة الخماسية علي ان يتم تحديد موعد لجلسة التحقيق واخطار الحكم بها.