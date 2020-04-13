شكرا لقرائتكم عمرو الجنايني: عشقي للزمالك على القهوة وبين أصحابي فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن مسألة انتمائه لنادي الزمالك يتم التعامل بها في مواقف معينة فقط.

وقال عمرو الجنايني خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون تايم" المذاع عبر قناة أون تايم سبورت: " انتمائي وعشقي للزمالك على القهوة وبين أصحابي فقط وليس في القرارات التي نتخذها".

وأوضح الجنايني أن غالبية الإدارات في الكرة المصرية تخرج من الأهلي والزمالك بصفتهما قطبي الرياضة وبالتالي هناك في اتحاد الكرة أهلاوية وزملكاوية لكن قراراتنا لا يمكن أن تكون وفق الأهواء.

Advertisements

واستقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني علي العمل بلائحة جديدة لمستحقات الحكام خلال الفترة المقبلة لتحفيزهم والتأكيد علي ان قرار قبول استقالة جمال الغندور من رئاسة لجنة الحكام لم يكن بسبب تعديل اللائحة بل لأسباب اخري.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة انه تم الاستقرار علي رصد 5 الاف جنيه لحكم الساحة في مباريات الدوري الممتاز بدلا من 3 الاف جنيه في اللائحة القديمة وألفي جنيه لحكم الساحة في دوري الدرجة الثانية والف جنيه لحكم مباريات دوري القسم الثالث وسيتم العمل بهذه اللائحة بأثر رجعي من بداية الموسم الجاري.

في سياق متصل قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إيقاف الحكم سعيد حمزة وإحالته للتحقيق بعد التحدث فى وسائل الإعلام دون إذن مسبق من لجنة الحكام وانتقاد اللجنة الخماسية علي ان يتم تحديد موعد لجلسة التحقيق واخطار الحكم بها.