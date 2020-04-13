شكرا لقرائتكم أحمد الكاس: أستمتع بفرجاني ساسي وأتمنى استعادة مستواه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد الكاس، نجم الكرة المصرية السابق، أنه يستمتع كثيراً بأداء التونسي، فرجاني ساسي، نجم خط وسط الزمالك.

وأضاف الكاس خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" أداء فرجاني ممتع ولكن هذا الموسم هو أقل مما كان عليه في الموسم الماضي واتمنى أن يستعيد مستواه المميز".

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ويتصدر أحمد الكأس نجم منتخب مصر والزمالك والأولمبى السابق قائمة نجوم جمعوا كل ما يحلم به أى لاعب كرة، فبعيدا عن التأحمد الكأس نجم منتخب مصر والزمالك والأولمبى السابق يتصد قائمة نجوم جمعوا كل ما يحلم به أى لاعب كرة، فبعيدا عن التحديات التى عاشها فى دورى المظاليم، وقدرته على التواجد بتشكيلة الفراعنة فى مونديال 90، لاقى الجوهرة السمراء عشق الجماهير البيضاء التى كثيرا من أسعدها بأهدافه، واحترام جماهير الأهلى التى لم تشاهد منه أى تجاوز.

التحديات التى عاشها فى دورى المظاليم، وقدرته على التواجد بتشكيلة الفراعنة فى مونديال 90، لاقى بسببه الجوهرة السمراء عشق الجماهير البيضاء التى كثيرا أسعدها بأهدافه، واحترام جماهير الأهلى التى لم تشاهد منه أى تجاوز.