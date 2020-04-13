شكرا لقرائتكم الهاني سليمان يكشف: رفضت الإستمرار مع الأهلي لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الهاني سليمان حارس مرمى فريق سموحة، انه وقع للنادي الاهلي موسم 2013 مع مجدي طلبة ولكنه لم يستمر مع الفريق.

وقال الهاني خلال تصريحات تلفزيونية: "وقعت للأهلي مع مجدي طلبة موسم 2013 وكانت هناك ازمة في القائمة وطلبوا مني الخروج للإعارة لمدة موسم والعودة مرة اخرى.

أضاف : رفضت الامر وانهيت الاتفاق معهم واعدت المبلغ الذي حصلت عليه لوكيلي تامر النحاس وكنت في عز تألقي و أريد مواصلة التألق ولذلك لم اوافق على طلب الاهلي بالخروج للاعارة وانهيت الاتفاق معه.

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أبدى سليمان سعادته بالتواجد ضمن صفوف الفريق الساحلي قائلا :" اي لاعب يتمنى التواجد في سموحة، فريق صنع اسم كبير منذ صعوده، واصبح له مكانة محفوظة.

واردف: تمنيت اللعب مع حسام حسن في الاتحاد السكندري ولكني لم ألحق به، ولكنه بعدما تولى مسئولية سموحة طلب ضمي وكنت سعيد للغاية انني تواجدت معه.

وتابع: سموحة يمتلك كل المقومات التي تجعله ناجح وفي مكانة كبيرة وانتقل بالحديث عن حمادة صدقي: "بنحبه جدا" يتعامل معنا جميعا مثل اولاده.