شكرا لقرائتكم الهاني سليمان يكشف: رفضت الإستمرار مع الأهلي لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد الهاني سليمان حارس مرمى فريق سموحة، انه وقع للنادي الاهلي موسم 2013 مع مجدي طلبة ولكنه لم يستمر مع الفريق.
وقال الهاني خلال تصريحات تلفزيونية: "وقعت للأهلي مع مجدي طلبة موسم 2013 وكانت هناك ازمة في القائمة وطلبوا مني الخروج للإعارة لمدة موسم والعودة مرة اخرى.
أضاف : رفضت الامر وانهيت الاتفاق معهم واعدت المبلغ الذي حصلت عليه لوكيلي تامر النحاس وكنت في عز تألقي و أريد مواصلة التألق ولذلك لم اوافق على طلب الاهلي بالخروج للاعارة وانهيت الاتفاق معه.
أبدى سليمان سعادته بالتواجد ضمن صفوف الفريق الساحلي قائلا :" اي لاعب يتمنى التواجد في سموحة، فريق صنع اسم كبير منذ صعوده، واصبح له مكانة محفوظة.
واردف: تمنيت اللعب مع حسام حسن في الاتحاد السكندري ولكني لم ألحق به، ولكنه بعدما تولى مسئولية سموحة طلب ضمي وكنت سعيد للغاية انني تواجدت معه.
وتابع: سموحة يمتلك كل المقومات التي تجعله ناجح وفي مكانة كبيرة وانتقل بالحديث عن حمادة صدقي: "بنحبه جدا" يتعامل معنا جميعا مثل اولاده.
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