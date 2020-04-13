شكرا لقرائتكم الهاني سليمان يعترف: الله يكون في عون اللي بيلعب قدامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعترف الهاني سليمان حارس مرمى سموحة، انه يمثل عبء كبير على أي مهاجم يلعب ضده. وقال الهاني خلال حواره لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: " الله يكون في عون أي لاعب بيلعب قدامي" واردف: هناك ثلاثة مهاجمين يثيرون قلقي عند مواجهتهم هما عماد متعب ومحمد فضل وجون انطوي".

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