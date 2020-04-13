شكرا لقرائتكم أحمد الكاس عن الجوهري: أبي الثاني الذي تسبب في تطوير أدائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب احمد الكاس، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن عشقه للراحل محمود الجوهري، المدرب التاريخي لمنتحب مصر.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" الجوهري هو أبي الثاني، وهو سبب رئيسي في تطوير أدائي"

وواصل:" في اوقات كثيرة كنت أغيب عن التألق ولكن كان الجوهري يصر على اشراكي أساسياً في المباريات ثقةً فيه في إمكانياتي".

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ويتصدر أحمد الكأس نجم منتخب مصر والزمالك والأولمبى السابق قائمة نجوم جمعوا كل ما يحلم به أى لاعب كرة، فبعيدا عن التأحمد الكأس نجم منتخب مصر والزمالك والأولمبى السابق يتصد قائمة نجوم جمعوا كل ما يحلم به أى لاعب كرة، فبعيدا عن التحديات التى عاشها فى دورى المظاليم، وقدرته على التواجد بتشكيلة الفراعنة فى مونديال 90، لاقى الجوهرة السمراء عشق الجماهير البيضاء التى كثيرا من أسعدها بأهدافه، واحترام جماهير الأهلى التى لم تشاهد منه أى تجاوز.

التحديات التى عاشها فى دورى المظاليم، وقدرته على التواجد بتشكيلة الفراعنة فى مونديال 90، لاقى بسببه الجوهرة السمراء عشق الجماهير البيضاء التى كثيرا أسعدها بأهدافه، واحترام جماهير الأهلى التى لم تشاهد منه أى تجاوز.