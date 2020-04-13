شكرا لقرائتكم عمرو الجنايني: طول ما القطبين مش راضيين عننا نعلم أننا نسير في الطريق الصحيح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقسم عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه يعي تماماً أن عدم رضا قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك يعني أننا نسير في الطريق الصحيح.

وقال عمرو الجنايني خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون تايم" المذاع عبر قناة أون تايم سبورت: "بالطبع حزين للغاية من ردود فعل القطبين على القرارات لكننا نطبق لوائح ولا نتدخل في عمل اللجان الموجودة بالجبلاية خاصة القضائية".

أضاف عمرو الجنايني: "بتعشم أنى اللي يجي بعدي يكمل المشوار بدون توازنات" وتابع أن تقليص عدد الجمعية العمومية لصالح الكرة المصرية وبطلب من فيفا نفسه.

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واستقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني علي العمل بلائحة جديدة لمستحقات الحكام خلال الفترة المقبلة لتحفيزهم والتأكيد علي ان قرار قبول استقالة جمال الغندور من رئاسة لجنة الحكام لم يكن بسبب تعديل اللائحة بل لأسباب اخري.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة انه تم الاستقرار علي رصد 5 الاف جنيه لحكم الساحة في مباريات الدوري الممتاز بدلا من 3 الاف جنيه في اللائحة القديمة وألفي جنيه لحكم الساحة في دوري الدرجة الثانية والف جنيه لحكم مباريات دوري القسم الثالث وسيتم العمل بهذه اللائحة بأثر رجعي من بداية الموسم الجاري.