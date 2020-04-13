شكرا لقرائتكم عمرو الجنايني: لن أجامل أي شخص في لائحة اتحاد الكرة الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه لا صحة لما تردد عن لائحة النظام الأساسي وأن ما تداوله البعض بشأنها ليس صحيحاً وأن اللجنة حتى الآن لم تحسمها بشكل نهائي.

وقال عمرو الجنايني خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون تايم" المذاع عبر قناة أون تايم سبورت: " تسريبات لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة غير صحيحة".

أضاف عمرو الجنايني: "لن أجامل أي شخص في لائحة اتحاد الكرة الجديدة" وذلك تعليقاً على بند تضارب المصالح للمرشحين المحتملين في الانتخابات المقبلة.

وتحدث الجنايني عن الصعوبات التي واجهته في بداية المهمة كرئيس لاتحاد الكرة قائلاً: " عدم وجود نظام في اتحاد الكرة أولى الصعوبات التي واجهتها" وتطبيق اللائحة أغضب الكثيرين.

Advertisements

وشدد الجنايني على أنه يراهن على تاريخه بعد الموافقة على تولي المهمة الخاصة برئاسة اتحاد الكرة.

واستقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني علي العمل بلائحة جديدة لمستحقات الحكام خلال الفترة المقبلة لتحفيزهم والتأكيد علي ان قرار قبول استقالة جمال الغندور من رئاسة لجنة الحكام لم يكن بسبب تعديل اللائحة بل لأسباب اخري.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة انه تم الاستقرار علي رصد 5 الاف جنيه لحكم الساحة في مباريات الدوري الممتاز بدلا من 3 الاف جنيه في اللائحة القديمة وألفي جنيه لحكم الساحة في دوري الدرجة الثانية والف جنيه لحكم مباريات دوري القسم الثالث وسيتم العمل بهذه اللائحة بأثر رجعي من بداية الموسم الجاري.

في سياق متصل قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إيقاف الحكم سعيد حمزة وإحالته للتحقيق بعد التحدث فى وسائل الإعلام دون إذن مسبق من لجنة الحكام وانتقاد اللجنة الخماسية علي ان يتم تحديد موعد لجلسة التحقيق واخطار الحكم بها.