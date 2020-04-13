شكرا لقرائتكم عبد المنعم باه: الأهلى الأشهر ومانى الأكثر تأثير ودورى جنوب أفريقى الأقوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبد المنعم باه السكرتير العام المؤقت للاتحاد الأفريقي، أن نادى الأهلى أكثر الأندية شهرة وشعبية داخل القارة الأفريقية وصاحب الأرقام المميزة.

وقال السكرتير العام المؤقت للاتحاد الأفريقي خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: أن الأهلى هو أكثر الأندية شهرة داخل القارة بفضل أرقامه ومشجعيه، وأن ساديو مانى هو أكثر اللاعبين الأفارقة تأثيرا في أوروبا في الفترة الأخيرة، مؤكدا أن الدورى الجنوب أفريقى هو الأقوى رغم ابتعاد أنديته عن المنافسة في الوقت الراهن.

وعن التحكيم في أفريقيا، أوضح: التحكيم الأفريقي لا يعانى من مشاكل، موضحا أن هناك 5 مباريات من أصل 700 يحدث بها مشاكل وهذا معدل طبيعى ونأمل في تطويره في الفترة المقبلة.

وبشأن تقنية الـvar، قال سكرتير عام الاتحاد الافريقى: تطبيق الـ"var" سيكون في نهائيى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية الحاليين وربع نهائي كأس الأمم الأفريقية المقبلة التي ستقام في المغرب.

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وعن عدم حضور اللاعبين حفل الجوائز، قال: لن نجبر اللاعبين على حضور حفل الجوائز ونثق في قراراتهم ونسعى لاختيار وقت مناسب لهم حتى يستطيعوا الحضور، وأن الحفل المقبل سيكون في مدينة شرم الشيخ".

وعن تنظيم مصر 2019، قال: لم أرى في حياتى مثل قرعة كأس الأمم الأفريقية في مصر 2019، ونشكر أشرف صبحى وهانى أبو ريدة لما قدماه في تنظيم البطولة الرائعة في 2019، مؤكدا أن مصر وضعت معايير عالمية لتنظيم بطولة الأمم الأفريقية التي نرغب أن نراها في المستقبل، وأكبر دليل على التنظيم الرائع هو أن زيادة العائد بنسبة 25% ومن الصعب تكراره.

وتمنى ضاف عبد المنعم باه، أن تستشيف مصر كأس العالم 2030، قائلا: كنت قلقا بشأن استضافة استاد القاهرة لكأس الأمم في أول زيارة اكتشافية ولكن عند افتتاح البطولة وجدت شيء مختلفا، واصفا ما حدث بـ"الإعجاز".

وعن توقيت كأس أمم أفريقيا المقبل، قال: كأس الأمم الأفريقية ستلعب في يناير وفبراير المقبل بناء على طلب من الكامبرون وهو استثناء، وبعدها ستعود البطولة إلى الصيف مرة أخرى في شهرى مايو ويونيو، وإذا امتدت أزمة كورونا لنهاية العام سيتم تأجيل كأس الأمم الأفريقية لوقت لاحق.