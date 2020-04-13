شكرا لقرائتكم أحمد سامى يبدأ تنفيذ تدريبات اللياقة البدنية للتعافى من إصابة خلع الكتف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ أحمد سامى مدافع مصر المقاصة المعار لطلائع الجيش فى تنفيذ تدريبات اللياقة البدنية للتعافى من إصابة خلع فى الكتف التي تعرض لها خلال مباراة الأهلي التي خسرها الطلائع بثلاثية دون رد بالدوري ، حيث يؤدي اللاعب بعض التدريبات العلاجية في منزله حتي يكون جاهزا للمباريات مع عودة النشاط الكروي .

أخطر عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، لاعبيه بموعد واحد للمران الصباحى فى المنزل أثناء فترة توقف النشاط، ويسعى بسيونى مع العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بالفريق من أجل تطبيق تقنية الفيديو كونفراس لمتابعة تدريبات اللاعبين فى منازلهم يومياً.

وقرر الجهاز الفنى لطلائع الجيش مد إجازة لاعبيه حتى الأول من مايو المقبل بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء باستمرار حظر التجوال لمدة أسبوعين أخرين، ويدرس عبد الحميد بسيونى عدة خطط للتعامل مع سيناريو عودة الدورى العام خلال الفترة المقبلة، بعدما ترددت أنباء عن إمكانية عودة المسابقة فى منتصف مايو المقبل، فى ظل التعامل المميز من الدولة مع وباء كورونا والسيطرة عليه حتى الآن، حيث يدرس بسيونى فكرة إمكانية معسكر إعداد للفريق، أو لعب مباريات ودية متدرجة المستوى البدنى لتجهيز لاعبيه .

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و قال أحمد سامي، فى وقت سابق، إن الأهلي فاوضه 3 مرات، معلقاً :"في المرة الأولى وقعت للأهلي على بياض وكان كابتن حسام البدري مديرا فنيا ولكن المقاصة طلب مبلغ كبير فرفض الأهلى".

وأضاف: "فى المرة الثانية كان الموسم قبل الماضى، والأهلى تفاوض مع محمد عبدالسلام ولكن تقدمى بأوراق الجيش أفسد الصفقة".

وأتم: "فى المرة الثالثة وقبل بداية الموسم، الأهلى فاوض نادى طلائع الجيش ولكن الصفقة لم تتم".