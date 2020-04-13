شكرا لقرائتكم حسن الشامي: فضلت الجونة على الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال حسن الشامي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، إن فضل الانتقال إلى نادي الجونة على العرض المقدم له من قبل مسئولي نادي الزمالك.
وأكد الشامي في تصريحات تلفزيونية: "أحمد الصحيفي، كلمني من أجل التوقيع لنادي الجونة، وفي نفس الوقت تلقيت عرض من نادي الزمالك".
وتابع: "صليت استخارة وفي النهاية استقريت فورًا على التوقيع لنادي الجونة وبعدها ذهبنا إلى معسكر للجونة".
وأشار: "في أول معسكر بعد التوقيع للجونة، تفاجئ الجميع بأن المدير الفني للجونة يختبر اللاعبين وهم أسماء كبار، وعدد كبير من اللاعبين رحلوا بسبب ذلك".
وشدد: "قررت وقتها أنني أتدرب رغم رحيل عدد كبير من النجوم مثلا أحمد مودي وعفروتو، ونجحت في التألق، ولكن تفاجئت بطلب مني توقيع عقد جديد، ووقتها طلبت العقد الذي وقعته ومسكته ومزقته فورًا بسبب سوء التصرف، ولكن الصحيفي استعادني واعتذر لي وقام بتوقيع معي عقود جديدة كما كان متفق عليها من قبل".
وأتم: "فريق المقاولون العرب، نادي كبير، وقادر على المنافسة بالدوري والإطاحة بنادي الزمالك".
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