شكرا لقرائتكم وكيله: مروان محسن أحد أهم رؤوس الحربة أخر 10 سنوات وهذا موعد تجديده مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد تامر النحاس، وكيل مروان محسن لاعب الأهلي، أن هناك جلسة مع مسؤولي الفريق لمفاوضات التجديد بشهر مايو.

وقال النحاس خلال تصريحات تلفزيونية : "تحدثت مع سيد عبد الحفيظ وهناك ترحيب من المسئولين لكن كان هناك أولويات لدى المجلس بحسم ملفات الرباعي الكبار وليد سليمان وحسام عاشور وأحمد فتحي وشريف إكرامي".

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وأكمل : "مروان محسن أحد أهم رؤوس الحربة في مصر خلال أخر عشر سنوات، لكن يقابله سوء توفيق ومظلوم جدا من المشجعين".

وأتم : "هناك جلسة خلال شهر مايو القادم لتتفاوض حول تجديد عقد مروان محسن مع الأهلي".