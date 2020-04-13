شكرا لقرائتكم عبد المنعم باه: التحكيم ليس صداعا.. ولن نجبر اللاعبين على حضور حفل الجوائز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبد المنعم باه السكرتير العام المؤقت للاتحاد الأفريقي، أن التحكيم الأفريقي لا يوجد به أزمات ونسعى لتطويره بالتقنيات الجديدة التي طرأت في العالم.

وقال السكرتير العام المؤقت للاتحاد الأفريقي خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تاين سبورت 2: التحكيم الأفريقي لا يعانى من مشاكل، موضحا أن هناك 5 مباريات من أصل 700 يحدث بها مشاكل وهذا معدل طبيعى ونأمل في تطويره في الفترة المقبلة.

وبشأن تقنية الـvar، قال سكرتير عام الاتحاد الافريقى: تطبيق الـ"var" سيكون في نهائيى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية الحاليين وربع نهائي كأس الأمم الأفريقية المقبلة التي ستقام في المغرب.

وعن عدم حضور اللاعبين حفل الجوائز، قال: لن نجبر اللاعبين على حضور حفل الجوائز ونثق في قراراتهم ونسعى لاختيار وقت مناسب لهم حتى يستطيعوا الحضور، وأن الحفل المقبل سيكون في مدينة شرم الشيخ".

وعن تنظيم مصر 2019، قال: لم أرى في حياتى مثل قرعة كأس الأمم الأفريقية في مصر 2019، ونشكر أشرف صبحى وهانى أبو ريدة لما قدماه في تنظيم البطولة الرائعة في 2019، مؤكدا أن مصر وضعت معايير عالمية لتنظيم بطولة الأمم الأفريقية التي نرغب أن نراها في المستقبل، وأكبر دليل على التنظيم الرائع هو أن زيادة العائد بنسبة 25% ومن الصعب تكراره.

وتمنى عبد المنعم باه، أن تستشيف مصر كأس العالم 2030، قائلا: كنت قلقا بشأن استضافة استاد القاهرة لكأس الأمم في أول زيارة اكتشافية ولكن عند افتتاح البطولة وجدت شيء مختلفا، واصفا ما حدث بـ"الإعجاز".

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وعن توقيت كأس أمم أفريقيا المقبل، قال: كأس الأمم الأفريقية ستلعب في يناير وفبراير المقبل بناء على طلب من الكامبرون وهو استثناء، وبعدها ستعود البطولة إلى الصيف مرة أخرى في شهرى مايو ويونيو، وإذا امتدت أزمة كورونا لنهاية العام سيتم تأجيل كأس الأمم الأفريقية لوقت لاحق.

وأكد عبد المنعم باه، أن الكاف لن يجبر أي اتحاد على إلغاء بطولاته أو استكمالها وسيكون مساندا له في أي قرار سيتخذه، قائلا: هناك مرونة مع جميع قرارات الاتحادات الأهلية بشأن استكمال المسابقات أو إلغائها وسنكون مساندين لهم في أي قرار يتخذونه وفقا لما يروه.

وعن بطولات أفريقيا قال عبد المنعم باه: إن الاتحاد الأفريقي لا يفكر في إلغاء بطولتى دورى ابطال أفريقيا والكونفدرالية هذا الموسم، مؤكدا أننا محظوظون بأن البطولتين على وشك الانتهاء ونسعى لاستكمالها فى الجو المناسب للعبو توفير الأمن لكل عناصر المنظومة وفقا لقرار منظمة الصحة العالمية.

وعن منصبه، قال عبد المنعم باه: أشكر أحمد أحمد واللجنة التنفيذية لإسناد منصب الأمين العام لى، مؤكدا أنه محظوظ بهذا المنصب حتى في ظل أزمة كورونا غير المسبوق، وعلينا مواجهتها.

وأوضح سكرتير عام الاتحاد الأفريقي، أننا ننسق مع الاتحاد الدولى "فيفا" لدعم كل الاتحادات المشتركة معنا ونعمل تحت مظلة الاتحاد الدولى ونراعى مصالح الاتحادات الأهلية ومتأكدين من وصول دعم الفيفا لمساعدة جميع الاتحادات في ظل هذه الظروف حتى لو تم الإضرار بالكاف.

وعن عودة النشاط ،قال عبد المنعم باه: عودة النشاط الرياضى لأى بطولة مرتبط بقرار من منظمة الصحة العالمية، مؤكدا الوقت مبكر جدا عن الحديث عن عودة النشاط الرياضى.