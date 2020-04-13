شكرا لقرائتكم أحمد الكاس عن طارق حامد: الجميع لا يعلم أنه لاعب مهاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد الكأس، نجم الكرة المصرية السابق، أن طارق حامد نجم خط وسط الزمالك يمتلك مهارات كبيرة.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق حيي على شاشة قناة الزمالك:" كنت أدرب طارق حامد وكثيرون لا يعرفون أنه لاعب يمتلك مهارات كبيرة ولكن بعض المدربين وقتها طالبوه بالقتال على الكرة ولعب أدوار دفاعية والابتعاد عن اللمسات الجمالية".

وأنهى حديثه مشيداً بإخلاص ووفاء طارق حامد وقدراته المميزة في قيادة خط وسط الزمالك.

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ويتصدر أحمد الكأس نجم منتخب مصر والزمالك والأولمبى السابق قائمة نجوم جمعوا كل ما يحلم به أى لاعب كرة، فبعيدا عن التأحمد الكأس نجم منتخب مصر والزمالك والأولمبى السابق يتصد قائمة نجوم جمعوا كل ما يحلم به أى لاعب كرة، فبعيدا عن التحديات التى عاشها فى دورى المظاليم، وقدرته على التواجد بتشكيلة الفراعنة فى مونديال 90، لاقى الجوهرة السمراء عشق الجماهير البيضاء التى كثيرا من أسعدها بأهدافه، واحترام جماهير الأهلى التى لم تشاهد منه أى تجاوز.

التحديات التى عاشها فى دورى المظاليم، وقدرته على التواجد بتشكيلة الفراعنة فى مونديال 90، لاقى بسببه الجوهرة السمراء عشق الجماهير البيضاء التى كثيرا أسعدها بأهدافه، واحترام جماهير الأهلى التى لم تشاهد منه أى تجاوز.