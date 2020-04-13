شكرا لقرائتكم مختار يرفض فكرة الفيديو كونفراس لمتابعة تدريبات لاعبي الانتاج فى العزل المنزلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار فكرة تطبيق الفيديو كونفراس لمتابعة تدريبات اللاعبين فى العزل المنزلى ، حيث كشف مصدر بالجهاز الفنى للفريق أن ناديه ليس بحاجة لمثل هذه الانظمة خاصة أن كل اللاعبين على تواصل تام بالجهاز الفنى ونراقب أوزانهم وتدريباتهم بصفة مستمرة .

وأبلغ مختار مختار لاعبيه عبر جروب "الواتس آب" الخاص بالفريق أن كل اللاعبين سوف يخضعون لقياسات الوزن مع إعلان عودة مسابقة الدوري، مطالبا اياهم بضرورة تجنب الزيادة فى الوزن وتجنب الاكلات التى من شأنها إضافة سعرات حرارية كبيرة لهم فى ظل الابتعاد عن المران لفترات طويلة مع إجراء قياسات وزن يومية في المنزل.

وقال خالد مهدى مدير الكرة بالانتاج الحربى أن فكرة الغاء مسابقة الدوري هذا الموسم تشكل ضرراً كبيراً للأندية المصرية ، وقال مهدى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" :"هناك بعض الاندية ترحب بإلغاء المسابقة لأغراض تخصها وحدها إنما الغاء الدوري يمثل كابوس رعب لأغلب أندية الممتاز وعلى رأسها الانتاج الحربى"

وتابع :"كنا نسير بشكل جيد قبل توقف المسابقة ونملك حظوظ قوية فى انهاء البطولة بالمربع الذهبى حصدنا 23 نقطة من 17 مباراة ومازال الدور الثانى بأكمله ، ورغم ذلك سلامة عناصر اللعبة أهم من كل البطولات ، نتمنى إنتهاء أزمة كورونا بأقل الخسائر الممكنة لكل المصريين ".

Advertisements

وفى وقت سابق ،قال خالد مهدى مدير الكرة بالانتاج الحربى أن ناديه ينتظر القرار النهائى الذى سوف تصدره اللجنة الخماسية بإتحاد الكرة بشأن بطولة الدوري العام هذا الموسم سواء بعودتها أو إلغاؤها لحسم الملفات الشائكة فى الفريق ، وقال مهدى فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" : " ننتظر القرار النهائى للجبلاية لحسم ملف الراحلين عن الفريق بالإضافة للصفقات الجديدة وكذلك ملف تمديد عقود اللاعبين الذى تنتهى بنهاية الموسم الجارى وكل هذه الامور متوقفة لحسم غموض بطولة الدوري لأنها ستكون الفيصل فى قرارات كثيرة".

وحذر خالد مهدى لاعبيه من الظهور فى البرامج التليفزيونية دون الحصول على اذن مسبق منه خلال فترة الإجازة التى حصلوا عليها اللاعبين ، وأخطر لاعبيه الأجانب المتواجدين بالقاهرة برفقة أسرهم بمواعيد حظر التجول فى مصر حتى يتفادى اللاعبين الخروج فى أوقاتها منعاً للازمات ،وقام مختار مختار المدير الفني للفريق ومحمد عبد الله المدرب العام بإجراء الاتصالات الهاتفية باللاعبين وتذليل اي عقبات تواجههم ، في ظل الأجواء الصعبة التي يمر بها العالم في الأيام الأخيرة .

ورفض خماسي الإنتاج الحربي التونسي أيمن الطرابلسي والموريتاني مامادو انياس والمالي موسي دياورا والغاني وهاب انان والايفواري محمد فييرا ، فكرة السفر لبلادهم قبل قرار تعليق رحلات الطيران في القاهرة مؤكدين رغبتهم في البقاء هنا انتظارا لقرار عودة النشاط الكروي .