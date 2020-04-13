تقارير إسبانية تكشف عن خطة ريال مدريد لتعزيز هجوم الفريق بعد رحيل رونالدو

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جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن خطة نادى ريال مدريد، لتعزيز هجوم الفريق فى الفترة المقبلة، فى ظل الضعف الهجومى الذى يعانى من الفريق، منذ رحيل النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، إلى يوفنتوس الإيطالي، فى صيف 2018.
قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فى عددها الصادر غدا الاثنين، إن ريال مدريد، ينوى التعاقد مع الثنائي الفرنسي كيليان مبابى، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، والنرويجى ايرلينج هالاند، هداف بوروسيا دورتموند الألمانى، لتدعيم الخط الهجومى للفريق.
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أضافت الصحيفة أن، هدف إدارة الميرنجى، هو التعاقد مع هالاند، فى سوق الانتقالات المقبلة، خاصة وأن الشرط الجزائى فى عقده تبلغ قيمته 75 مليون يورو، بينما سيكون مبابى الخطوة التالية فى صيف 2021، فى حال عدم تجديد عقده مع ناديه.
ولم تنجح إدارة ريال مدريد، فى تعويض رحيل رونالدو، بعد تعاقدها مع الثنائي ماريانو من ليون الفرنسي، فى صيف 2018، والصربى لوكا يوفيتش، من إينتراخت فرانكفورت الألمانى، فى صيف 2019.
ويحتل ريال مدريد المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 56 نقطة، خلف برشلونة، صاحب الصدارة برصيد 58 نقطة، بعد مرور 27 جولة.
وتسبب تفشى فيروس كورونا، في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة وأن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.
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