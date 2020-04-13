شكرا لقرائتكم حسن الشامي: كنت هبطل كورة بسبب الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حسن الشامي، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، إنه استقر في صفوف نادي المقاولون العرب بعد رحلة طويلة بين سموحة والجونة ورحلة في الدوري البلجيكي.

وأكد: "كنت ألعب في مركز صانع الألعاب ولكن تحولت إلى مركز الظهير الأيسر، وفي أول مباراة صنعت هدفين في ذلك المركز وتألقت لذلك استمريت في ذلك المركز".

وتابع: "تلقيت بعد التألق عدد من العروض خلال تواجدي في صفوف نادي سموحة، وأبرزها هو النادي الأهلي".

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وأشار: "شديد قناوي كان متألق في الوقت الجاري وانتقل إلى الأهلي وقتها بسبب قلة سعره ولكن المهندس فرج عامر رفضت رحيلي إلا بسعر كبير".

وأتم: "عندما رفض فرج عامر عرض الأهلي، قررت أنني سأعتزل كرة القدم لأنه حلم عمري"