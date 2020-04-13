شكرا لقرائتكم أحمد جلال إبراهيم: الكاس وُلد ليرتدي قميص الزمالك وبكى بسبب رفض والده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن أحمد الكأس رمز من رموز النادي الأبيض الضين سطروا تاريخاً للنادي رغم قصر تجربته في القلعة البيضاء.

وأضاف في مداخلة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" الكاس وُلد ليرتدي قميص الزمالك وليكون نجماً كبيراً".

واختتم حديثه مؤكداً أن الكاس كان يبكي بسبب رغبته في اللعب للزمالك ورفض والده الخروج من الاسكندرية وترك النادي الأولمبي.

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ويتصدر أحمد الكأس نجم منتخب مصر والزمالك والأولمبى السابق قائمة نجوم جمعوا كل ما يحلم به أى لاعب كرة، فبعيدا عن التأحمد الكأس نجم منتخب مصر والزمالك والأولمبى السابق يتصد قائمة نجوم جمعوا كل ما يحلم به أى لاعب كرة، فبعيدا عن التحديات التى عاشها فى دورى المظاليم، وقدرته على التواجد بتشكيلة الفراعنة فى مونديال 90، لاقى الجوهرة السمراء عشق الجماهير البيضاء التى كثيرا من أسعدها بأهدافه، واحترام جماهير الأهلى التى لم تشاهد منه أى تجاوز.

التحديات التى عاشها فى دورى المظاليم، وقدرته على التواجد بتشكيلة الفراعنة فى مونديال 90، لاقى بسببه الجوهرة السمراء عشق الجماهير البيضاء التى كثيرا أسعدها بأهدافه، واحترام جماهير الأهلى التى لم تشاهد منه أى تجاوز.