شكرا لقرائتكم تامر النحاس: تمديد عقد محمود علاء مع الزمالك صحيح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد تامر النحاس، وكيل محمود علاء، أنه مدد عقده مع الزمالك لكنه لم يوثق بسبب الظروف.

وقال النحاس خلال تصريحات تلفزيونية : "محمود علاء مضى تمديده مع الزمالك لكن حدث تأخير في ملئ العقود بسبب كثرة المباريات والبطولات في شهر فبراير الماضي".

وأكمل : "عدم وجود بصمة لمحمود علاء بدعة، القانون ينص أن البصمة ليس لها علاقة بصحة العقد".

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وأتم : "لم يكن هناك خلافات في التفاصيل المالية، العقد تمدد رسمي لكن لم يوثق بسبب الظروف".