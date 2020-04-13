شكرا لقرائتكم عمرو الجنايني: لم نمارس ضغوط على حسام البدري في اختيار الجهاز المعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة التدخل أو ممارسة ضغوط على حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عقب تعيينه بشأن فرض أسماء بعينها في الجهاز المعاون.

وقال عمرو الجنايني خلال استضافته ببرنامج"ملعب أون تايم" المذاع عبر قناة أون تايم سبورت: أن قرار تعيين البدري جاء بعد مفاضلة مع إيهاب جلال المدير الفني الحالي للمقاصة وان كفة مدرب الفراعنة الحالي تفوقت وأنه لا صحة لما تردد عن اعتذار جلال عن تدريب الفراعنة.

وواصل عمرو الجنانيني حديثه قائلاً: "لم نتدخل في تعيين جهاز فني معاون لحسام البدري وكان القرار وقتها تعيينه مديراً فنياً وترك الحرية الشخصية له في اختيار معاونيه وذلك على عكس ما يقال".

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واستقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني علي العمل بلائحة جديدة لمستحقات الحكام خلال الفترة المقبلة لتحفيزهم والتأكيد علي ان قرار قبول استقالة جمال الغندور من رئاسة لجنة الحكام لم يكن بسبب تعديل اللائحة بل لأسباب اخري.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة انه تم الاستقرار علي رصد 5 الاف جنيه لحكم الساحة في مباريات الدوري الممتاز بدلا من 3 الاف جنيه في اللائحة القديمة وألفي جنيه لحكم الساحة في دوري الدرجة الثانية والف جنيه لحكم مباريات دوري القسم الثالث وسيتم العمل بهذه اللائحة بأثر رجعي من بداية الموسم الجاري.

في سياق متصل قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إيقاف الحكم سعيد حمزة وإحالته للتحقيق بعد التحدث فى وسائل الإعلام دون إذن مسبق من لجنة الحكام وانتقاد اللجنة الخماسية علي ان يتم تحديد موعد لجلسة التحقيق واخطار الحكم بها.