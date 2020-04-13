علي المازمي: لاعبو الشارقة يواصلون التدريبات في منازلهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:عصام هجو

أكد علي محمد المازمي إداري فريق نادي الشارقة لكرة القدم ان جميع اللاعبين منتظمون في تدريبات يومية منذ إعلان توقف الدوري والمنافسات وقال: نتواصل مع اللاعبين عبر مجموعة «واتساب» خاصة بالفريق ونتعامل عبرها من قبل توقف التدريبات بالإضافة إلى المكالمات الهاتفية لتوضيح بعض الأشياء.

وعن الطريقة التي تصل بها الحصص التدريبية للاعبين قال: تصلني حصص التدريبات من مدرب اللياقة البدنية موزعة على مدار أسبوع ومن جانبي أقوم بتحويلها إلى اللاعبين وأتأكد من وصولها إلى كل لاعب عبر الاتصال الهاتفي أو عبر «واتساب»، التدريبات لم تتوقف منذ إعلان توقف الدوري واللاعبون اصبحوا يتعاملون مع الوضع بصورة طبيعية، يتدربون داخل المنزل وجميع اللاعبين تقريباً لديهم أجهزة رياضية في منازلهم وملاعب صغيرة في حديقة المنزل، ما يحدث مثل الدوام عن بعد كما يجري الآن على مستوى العالم. الموظفون والعاملون في دواوين الحكومة يعملون ويؤدون واجباتهم الوظيفية عبر الكمبيوتر من منازلهم ونفس الشيء لاعبو الكرة يتدربون من منازلهم.

وعن مدى تجاوب اللاعبين قال: إنهم يتعاملون مع الوضع بصورة طبيعية وسيداومون على التدريبات بصفة يومية. الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب الوطني عبد العزيز العنبري يقف على كل صغيرة وكبيرة ويشرف على كل شيء يتعلق بشؤون الفريق الأول لكرة القدم، اللاعبون أبدوا تحمساً كبيراً خلال التدريبات عن بعد واعتبروها مثل الدوام ومواصلة العمل عن بعد ونحن في إدارة الفريق نشكرهم على هذا التجاوب والعمل الاحترافي الكبير.

وعن مطالب اللاعبين قال المازمي: السؤال الوحيد المتكرر أنهم مشتاقون للعب ويسألون عن مستقبل المنافسة وأيضاً بعض اللاعبين كانت تنقصهم بعض المعدات وقمنا بتوفيرها ووجهنا اللاعبين بان العمل والتدريبات ستكون مستمرة ومتواصلة بصفة يومية إلى حين تلقي إشارة من القائمين على الامر بالنادي بان هناك جديداً حول ما تبقى من الموسم ولكن تحت كل الظروف سنكون جاهزين لأي قرار.

وعن اكثر اللاعبين حماساً وانتظاماً في التدريبات قال: كل اللاعبين يتدربون بصفة يومية ولكن اكثر اللاعبين حماسة وإصرارا وتحديا مع نفسه خلال هذه الفترة هو اللاعب ماجد سرور الذي يعتبر من أصغر لاعبي الفريق سنا وبالتالي هذا يشعرنا بان اللاعبين يتحملون المسؤولية كاملة طالما ان اصغر لاعب في الفريق بهذا المستوى من الحماس والإصرار واحيانا كان يقوم وحده من دون مشاركة أحد معه بإجراء التدريبات في صالة كاملة ومتكاملة ومجهزة بكل وسائل تدريبات اللياقة البدنية كنوع من الالتزام بالتعليمات.

وعن عودة الدوري أو إلغاء المسابقة قال: هذا الامر لا يخصني وكل عملي ينحصر في التواصل مع اللاعبين ولدينا إدارة عليا وشركة كرة ونحن في الكادر الإداري لفريق الكرة دورنا تنسيق أمور الفريق، حاليا لا نفكر في هذا الأمر، الأولوية في هذا التوقيت لصحة المجتمع وهي خط أحمر، وأتقدم بالشكر للقيادة الرشيدة على الاهتمام الكبير بصحة المواطن والمقيم.

وأشاد المازمي بالكادر الطبي في الدولة بصفة خاصة وعلى مستوى العالم لما يقومون به من جهود وتضحيات من خلال أداء واجبهم الطبي تجاه المجتمع.