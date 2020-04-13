«دولي القوة البدنية» يبحث تأجيل بطولة العالم للجامعات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف فيصل الغيص الزعابي، بطل العالم بالقوة البدنية و عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، أن الاتحاد يدرس مع الاتحاد الدولي للقوة البدنية تأجيل إقامة بطولة العالم للجامعات للقوة البدنية والتي تقام في الشارقة في يوليو المقبل، مبيناً أن القرار سيتخذ بالتنسيق بين الجانبين.

وقال الزعابي: لجنة القوة البدنية في اتحاد الإمارات لبناء الأجسام على تواصل دائم ومستمر مع الاتحاد الدولي لمتابعة المستجدات الصحية على مستوى الدول التي تنوي المشاركة في المونديال الجامعي، القرار بإقامة المنافسات أو إلغائها يحتاج إلى 30 يوماً تقريباً لاتخاذه.

وتقدم الزعابي، بالشكر والتقدير للجنة المنظمة للمونديال في جامعة الشارقة، مبيناً أنها تعمل بجد لتنظيم حديث يليق بسمعة الإمارات في تنظيم البطولات الكبيرة.