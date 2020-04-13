موبكو: أتغلب على الملل بالموسيقى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

أكد جوسيه موبكو الكنغولي الأصل والبلجيكي الجنسية مهاجم الوحدة، أنه يتحدى الظروف الحالية التي فرضت على الجميع البقاء في منازلهم، من أجل السلامة العامة ومساعدة السلطات في الإمارات على الحد من انتشار فيروس كورونا، بالالتزام الكامل تحت شعار «خلك بالبيت» وينظيم جدوله اليومي ما بين التدريبات وسماع الموسيقى والافلام والتواصل مع الأصدقاء للتغلب على الملل.

انضم موبكو إلى صفوف الوحدة في 20 يناير الماضي، ولعب 616 دقيقة في 7 مباريات في الدوري، وسجل هدفاً واحداً.

وقال موبوكو: الجميع في قارب واحد، صحيح قد يتسلل الملل الينا في بعض اللحظات، لكن مع الحرص على تنظيم جدول حياتنا اليومية سيكون الأمر ممتعاً، أعيش برفقة عائلتي في أبوظبي هذه المدينة الرائعة التي تتوفر فيها كل سبل الراحة والأمان.

وأضاف: أبدأ يومي بافطار تقليدي، وأحب أن أجلس في الهواء الطلق في فضاء المنزل الذي أسكنه والاستماع إلى الموسيقى والأغاني، أشاهد الأفلام السينمائية مع أفراد أسرتي، وهذا جانب مهم لخلق التواصل مع العائلة في برامج مشتركة أثناء اليوم.

وأشاد اللاعب بإدارة فريق الوحدة التي تحرص على خلق التقارب بين الجميع لاعبين وجهازاً فنياً وإدارياً عبر التواصل اليومي، وقال: لدينا برنامج تدريب جماعي نجريه عبر الفيديو، بإشراف سيبا لوبيز مدرب اللياقة الذي يضفي بعض الأجواء المرحة أثناء التدريبات، وهو يستحق الشكر على ما يقوم به من جهد خلال الظروف الراهنة وجميع طاقم الجهاز الفني والإداري.