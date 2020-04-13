منصور غلوم: استئناف المنافسة خطورة كبيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

طالب منصور غلوم حارس مرمى خورفكان، بإلغاء بطولة دوري الخليج العربي، وقال إن الإلغاء الخيار الأمثل في ظل الظروف الحالية.

وأوضح غلوم: حالياً لا يمكن استئناف الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية المتخذة، وأرى أن عودة المنافسة في الأشهر المقبلة أيضاً غير ممكنة، فالدوري عندنا ينتهي في مايو/ أيار وتخوض الفرق المباريات الأخيرة منه عادة في ظل ظروف مناخية صعبة بسبب الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة، وتكمل الفرق البطولة كما يقولون ب«العافية»، ويتوقف النشاط في يونيو، ويوليو، وأغسطس، لأنها أشهر ترتفع فيها درجات الحرارة بصورة كبيرة، ومن المستحيل برمجة مباريات الدوري خلالها، فيما يبدأ الدوري في سبتمبر/ أيلول من كل عام حيث تكون الأجواء أفضل، والآن هناك من يتحدث عن احتمال إعادة برمجة ما تبقى من مباريات دوري الخليج العربي لتلعب في نهاية مايو، أو يونيو، أو يوليو، وأعتقد أن عودة الدوري في هذه الفترة ستشكل خطورة كبيرة على اللاعبين لأنهم سيكونون معرضين للإصابات والمرض بسبب الأجواء غير الملائمة، وستكون هناك إصابات كثيرة جداً يساعد على انتشارها عدم جاهزية اللاعبين لأن الفرق واللاعبين حال أعلن الاتحاد عودة الدوري سيكونون بحاجة إلى إعداد جديد، ففترة التوقف الطويلة ستؤثر سلباً بلا شك، ولن يكون اللاعبون جاهزين كفاية لخوض مباريات، ومنافسة رسمية.

وذكر غلوم أن التدريبات التي ينفذها اللاعبون في منازلهم حالياً ليست كافية، وأفاد حارس النسور بأنه ينفذ برنامج تدريبات بالمنزل حالياً للحفاظ على وزنه، ولتجنب التوقف عن الرياضة ويقضي وقته خلال هذه الفترة مع أفراد أسرته، وفي متابعة السوشيال ميديا، والقنوات المختلفة، وهو لا يخرج إلا لإحضار أغراض المنزل، أو الدوام، وشدد غلوم على أهمية اتباع التعليمات التي تصدر عن المسؤولين في وزارة الصحة، مشيرا إلى أن اتّباعها يقي من المرض ويحافظ على صحة الأسر والأفراد، ونوه بالجهد المبذول من الحكومة من اجل القضاء على المرض، مبيناً أن ابسط ما يمكن للمواطن والمقيم تقديمه لمساعدة الحكومة والجهات المعنية هو بقاؤه في منزله، واتّباع التعليمات.