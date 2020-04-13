مريــم الزعابــي: ممارســة المــرأة للرياضــة ضــروريــة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت مريم علي الزعابي مديرة مركز ستايل الرياضي ومدربة اللياقة البدنية والحاصلة على ماجستير العلوم الرياضية من أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الاجسام أن الحلقات التي قدمتها من خلال حساباتها عبر التواصل الاجتماعي ساهمت بشكل كبير في تعزيز ممارسة المرأة للرياضة داخل البيت. وقالت إن ذلك يعتبر أمراً ضرورياً للحفاظ على الصحة.

ووجدت مبادرة «مستقبلك صحتك.. لنهزم كورونا معاً» والتي ينفذها المركز منذ مطلع مارس الماضي إقبالاً كبيراً من قبل المشاركين وقالت الزعابي إن حلقة النقاش التي بثتها عبر حساباتها في السوشال ميديا شهدت تفاعلاً كبيراً بمشاركة 400 مشارك، وتركزت تساؤلاتهم على دور الرياضة المنزلية والتغذية المناسبة ودورها في الحفاظ على المناعة عند مستوياتها الآمنة وكيفية الحفاظ عليها وتطويرها واستغلالها لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت: التفاعل لم يقتصر على الجانب الرياضي فقط، بل طالب المشاركون بمعرفة كيفية الاستعداد بشكل مبكر للرياضة في شهر رمضان المبارك، وبشكل يتزامن مع الحفاظ على السلامة العامة.

وأضافت: المشاركون كانوا من الجنسين ومن مختلف الاعمار وتمت مناقشة خطة الصحة البدنية والصحة النفسية والصحة الغذائية والرياضة الذهنية من خلال تطوير المعلومات الرياضية الصحية.

وأكدت المدربة مريم علي الزعابي استعدادها للتواصل بشكل فردي مع الراغبين بعمل خطة تشمل جميع الجوانب ذات الصلة بصحة الإنسان انطلاقاً من ممارسة الرياضة.