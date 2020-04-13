42 ألفاً و430 مشاركاً في اليوم الرياضي لـ «التربية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبدالوهاب

ارتفع عدد المشاركين في اليوم الرياضي عن بُعد، الذي نفذته وزارة التربية والتعليم، ليصل إلى 42 ألفاً و430 مشاركاً بحسب «الإحصائية الرسمية الصادرة عن الوزارة»، وهو رقم قياسي لعدد مرات الدخول عبر بوابة اليوم الرياضي عن بعد.وأوضحت خولة الحوسني، مديرة إدارة التدريب والتنمية المهنية في وزارة التربية والتعليم أن فترات اليوم الرياضي عن بعد عقدت على مدى يومين عبر ثلاث جلسات بث مباشر يومياً من التاسعة صباحاً إلى السابعة مساء باستخدام برمجية مايكروسوفت تيمز للتعلم عن بعد، وتضمنت ألعاب عدة وهي: اللياقة البدنية واليوجا والجمباز وألعاب القوى والزومبا، علاوة على الجوجيتسو وكرة القدم والمبارزة والتايكواندو.