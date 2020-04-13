مجلس الشارقة ينظم مبادرة «رياضة قبل الإفطار» في رمضان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مجلس الشارقة الرياضي عن تنظيم مبادرة «رياضة قبل الإفطار الافتراضية» عن بعد هذا العام خلال شهر رمضان المبارك للعام الخامس على التوالي، لتعزيز ونشر ثقافة الرياضة بين أفراد المجتمع وجعلها أسلوب حياة والاهتمام بممارستها خلال الشهر الفضيل للحفاظ على الصحة العامة واللياقة البدنية من خلال التدريبات المناسبة والصحيحة.

وأشار الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي إلى أن هذه المبادرة تعد من المبادرات المهمة التي يحرص المجلس على تنظيمها كل عام لتفادي الكسل والخمول والحفاظ على الصحة البدنية والروحانية، وأضاف: «تنظم المبادرة هذا العام لجميع أفراد المجتمع قبل موعد الإفطار من الخامسة حتى السادسة مسلء ولكن من المنزل تماشياً مع مبادرة #ملتزمون_يا_وطن نظراً للظروف الحالية وضمن الإجراءات الاحترازية لمحاربة فيروس كورونا والابتعاد عن التجمعات المختلفة».